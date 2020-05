Soros: UE potrzebuje „wiecznych obligacji”

- One nie powinny być nawet rozważane w normalnych czasach. Jeśli jednak UE nie jest w stanie rozważyć ich teraz, to może nie być w stanie przetrwać wyzwań, z którymi obecnie się mierzy. To nie jest teoretyczna możliwość. To może być tragiczna rzeczywistość. Koronawirus i zmiany klimatu zagrażają nie tylko życiu ludzi, ale również przetrwaniu naszej cywilizacji. UE jest szczególnie wrażliwa, gdyż opiera się na rządach prawa a jej „koła sprawiedliwości" toczą się bardzo wolno. Koronawirus porusza się zaś bardzo szybko i w sposób nieprzewidywalny – podkreśla Soros.