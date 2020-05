Nadzieja na szczepionkę uskrzydliła giełdy

Inwestorzy dobrze też odebrali wywiad Jerome'a Powella, szefa Fedu, dla CBS, w którym zapewnił, że Rezerwa Federalna ma „wystarczającą amunicję, by walczyć z kryzysem" i że w razie potrzeby może uruchomić nowe programy stymulacyjne. Powell przyznał podczas wywiadu, że gospodarka USA może się skurczyć w II kwartale nawet o 30 proc. (chodzi o zmianę kwartał do kwartału, ale w tempie rocznym), a stopa bezrobocia wzrosnąć do poziomów znanych z czasów Wielkiego Kryzysu z lat 30., czyli nawet w okolice 25 proc. Wykluczył jednak, by gospodarka weszła w depresję.