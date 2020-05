Strefa euro: Produkcja spadła o 11,3 proc.

Licząc rok do roku produkcja przemysłowa w strefie euro zmniejszyła się o 12,9 proc. Eurostat podał również dane za marzec dla poszczególnych krajów UE. W Polsce zmniejszyła się ona o 4,7 proc., czyli spadek był mniejszy niż np. w Czechach (10,8 proc.), na Słowacji (19,6 proc.), na Węgrzech (10 proc.), czy w Niemczech (-14,2 proc.). Spośród dużych krajów, do największego spadku doszło we Włoszech (29,6 proc.).