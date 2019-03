May chce trzeciego głosowania brexitowego

Jeśli udałoby się przegłosować w piątek umowę brexitową, to Wielka Brytania wyjdzie z UE 22 maja. Jeśli umowa nie przejdzie, to do brexitu dojdzie już 12 kwietnia. Ale nawet to nie jest w 100 proc. pewne. - Może dojść do specjalnego szczytu Unii Europejskiej 10 lub 11 kwietnia, jeśli premier May nie zyska w piątek w parlamencie poparcia dla brexitowej umowy - zapowiada Charles Michel, premier Belgii. Na szczycie tym może dojść do negocjacji mówiących o dalszym opóźnieniu brexitu, o rok lub dwa lata.