Bruksela gotowa na twardy brexit?

Brexitowa niepewność trwa już od ponad dwóch lat i zaszkodziła również polskiej gospodarce. Analitycy Euler Hermes szacują, że w latach 2016–2018 niepewność towarzysząca brexitowi wpłynęła na zmniejszenie dynamiki polskiego eksportu o 3,2 mld euro. Odczuły to m.in. branże spożywcza i motoryzacyjna. Niepewność co do brexitu przyczyniła się do problemów z wypłacalnością brytyjskich importerów. Liczba upadłości brytyjskich firm wzrosła o 10 proc. w 2018 r. HK