Kapitał uciekał z Europy

- 12 miesięcy temu wzrost gospodarczy w Europie zbliżał się do 3 proc. Wszyscy myśleli, że to będzie kontynuowane, ale wszystko się posypało - przypomina Claus Vistesen, ekonomista z firmy badawczej Pantheon Macroeconomics. - Spowolnienie wzrostu oraz rozczarowanie danym gospodarczymi były przez ostatnie 12 miesięcy ekstremalne, nawet na tle wcześniejszego, umiarkowanego dorobku strefy euro - twierdzi Graham Secker, główny europejski strateg Morgan Stanley. Liczony przez jego bank indeks niespodzianek gospodarczych dla strefy euro pokazuje najgorsze odczyty od 2009 r. Indeks przynosił negatywne odczyty przez 51 tygodni. Ta długa seria rozczarowań gospodarczych sprawiła, że inwestorzy nadal ostrożnie podchodzą do lokowania pieniędzy w akcje z Europy Zachodniej.