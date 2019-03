Financial Times: Prezes Shella zarobił o 126 proc. więcej

Luke Hildyard, dyrektor High Pay Centre, brytyjskiego think tanku, powiedział, że „jest to wyraźny przejaw wadliwego modelu zarządzania i wypaczonej kultury korporacyjnej we współczesnych dużych firmach". I dodał, że wynagrodzenia szefów ponad sto razy wyższe od średniej w przedsiębiorstwie są odzwierciedleniem mylnego poglądu, że powodzenie firmy zależy wyłącznie od wąskiej elity na szczycie służbowej hierarchii, a wszyscy inni powinni być wdzięczni, bez względu na to, jak mało sami dostają mimo tak doskonałej koniunktury.