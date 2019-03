Edmond de Rothschild: Rotszyldowie ściągają swój bank z giełdy

Grupa Edmond de Rothschild zarządza aktywami wartymi ponad 170 mld franków a w zeszłym roku miała 1,1 mld franków przychodu. Zajmuje się ona nie tylko działalnością finansową. Należą do niej m.in. winnice, hotele i farmy. Grupa została założona w 1953 r. przez barona Edmonda de Rothschilda, którego rodzice wyjechali w czasie wojny do Szwajcarii. Jego syn baron Benjamin de Rothschild przejął kontrolę nad grupą w 1997 r. Przez wiele lat szwajcarscy Rotszyldowie toczyli spór z francuskimi Rotszyldami o prawo do wykorzystywania rodowego nazwiska w działalności biznesowej. Spór zakończył się ugodą w zeszłym roku.