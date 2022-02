Czy zachodnie sankcje są w stanie rzucić Kreml na kolana?

– Jeśli wspierasz agresywne działania Rosji wobec Ukrainy lub masz szersze znaczenie dla Kremla, to będziemy mogli objąć cię sankcjami. Żadne rozwiązanie nie jest z góry odrzucane i nie będzie gdzie się ukryć – zapowiedziała Liz Truss, brytyjska minister spraw zagranicznych. Rząd Wielkiej Brytanii dopracowuje obecnie szczegóły pakietu sankcji, które mają przede wszystkim uderzyć w rosyjskich oligarchów. Nad sankcjami pracują również władze amerykańskie. Starają się one dać do zrozumienia Rosji, że ewentualna inwazja na Ukrainę przyniesie poważne szkody gospodarce rosyjskiej i majątkom tamtejszych potentatów biznesowych.