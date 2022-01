Ożywienie traci pazury

Ekonomiści z MFW wskazują trzy główne przyczyny tego, że perspektywy światowej gospodarki są obecnie gorsze niż jesienią. Po pierwsze, rozprzestrzenianie się wariantu Omikron koronawirusa skłoniło niektóre kraje do ponownego wprowadzenia pewnych ograniczeń aktywności ekonomicznej oraz poskutkowało czasowymi niedoborami pracowników. Ten hamulec powinien puścić w II kwartale br. Po drugie, część spośród najważniejszych gospodarek zmaga się z wysoką inflacją. To będzie wymuszało zaostrzanie polityki pieniężnej, ale też rezygnację z niektórych bodźców fiskalnych. Analitycy MFW uważają, że w USA zmalało prawdopodobieństwo uchwalenia gigantycznego programu wydatków publicznych (tzw. Build Back Better), forsowanemu przez prezydenta Joe Bidena. Po trzecie, na świecie wciąż utrzymują się bariery podażowe, które tłumią wzrost produkcji w niektórych sektorach.