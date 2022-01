Krach na giełdzie moskiewskiej

Do załamania na rynku moskiewskim doszło pomimo tego, że ceny ropy (głównego rosyjskiego towaru eksportowego) są bliskie najwyższego poziomu od 2014 r. Choć ropa gatunku Brent zyskała od końca 2021 r. 12 proc. i w zeszłym tygodniu jej cena doszła do prawie 90 USD za baryłkę, to rubel osłabł w tym czasie o 5,6 proc. w stosunku do dolara, MOEX stracił 15 proc. a RTS zniżkował o 20 proc. Wyprzedaż rosyjskich aktywów jest wyraźnie podsycana obawami przed inwazją Rosji na Ukrainę oraz nowymi sankcjami mogącymi być skutkiem wojny.