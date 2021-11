Fed zacznie ograniczać QE w tym miesiącu

Komitet Otwartego Rynku (FOMC) Rezerwy Federalnej postanowił na swoim posiedzeniu, że już w listopadzie zacznie ograniczać skup aktywów. O ile obecnie jest on warty 120 mld USD miesięcznie, to każdego miesiąca będzie go zmniejszał o 15 mld USD (z czego 10 mld USD przypadnie na zakupy obligacji rządowych a 5 mld USD na papiery powiązane z rynkiem hipotecznym).