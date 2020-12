2021 r. może przynieść spore umocnienie złotego

Za 1 dolara płacono w czwartek po południu 3,645 zł. Kurs dochodził więc nawet do najniższego poziomu od września 2018 r. Od początku roku złoty zyskał ponad 3 proc. wobec dolara, a od końca października umocnił się o ponad 8 proc. Impulsem do umocnienia polskiej waluty była decyzja Europejskiego Banku Centralnego o powiększeniu skupu aktywów. Na jej korzyść w ostatnich tygodniach wyraźnie działała globalna fala optymizmu przelewająca się przez rynki. Nadzieje związane ze szczepionkami na Covid-19 i oczekiwania towarzyszące zmianie władzy w USA doprowadziły do osłabienia dolara wobec niemal wszystkich walut świata. Skorzystały na tym również waluty innych państw naszego regionu, ale spośród nich tylko rubel rosyjski zyskał w okresie od początku listopada bardziej niż złoty.