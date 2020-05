TydzieńNaRynkach: Na giełdach znów optymizm

Główne indeksy warszawskiego parkietu, korzystając z poprawy nastrojów w otoczeniu, próbowały w ostatnich dniach ruszyć odważniej w górę. Zwyżkę konsekwentnie kontynuował wskaźnik najmniejszych firm. Tym razem liderem był WIG20, który do czwartku zyskiwał ponad 4 proc. To jednak wynik w zasadzie jedynie sięgającej 4,2 proc. zwyżki w poniedziałek. Kolejne dni nie wniosły do obrazu rynku nic nowego. Optymistyczny jest jedynie powrót indeksu powyżej 1600 punktów, ale byków jakoś nie było stać na wykorzystanie tego faktu. Nadal można mówić o trendzie bocznym, a wyrwanie się z niego wymagałoby ataku na lokalne maksimum z połowy kwietnia. Brakuje do tego zaledwie nieco ponad 20 punktów. Tylko tyle i aż tyle. To dystans do pokonania w jeden dzień, ale trzeba trochę większej determinacji, której w ostatnich dniach nie było widać. Podobnie wyglądała sytuacja w segmencie średnich spółek. mWIG40 szedł do czwartku w górę o nieco ponad 3 proc., wracając powyżej 3200 punktów. W jego przypadku ruch ten nie był wynikiem jednorazowego skoku, lecz powolnej wspinaczki w ciągu czterech sesji, co robi niezłe wrażenie. Tu jednak także do poprawy sytuacji potrzebne byłoby wyjście powyżej szczytu z 14 kwietnia, do czego już w czwartek niewiele brakowało. Potrzebna jest jednak kropka nad i, a cofnięcie się byłoby oznaką słabości. Z godną uznania konsekwencją tendencję wzrostową kontynuuje sWIG80, który po sięgającej 3,5 proc. zwyżce przedarł się powyżej 12 tys. punktów i znalazł się na poziomie najwyższym od końca lutego. Co więcej, działo się to przy wyraźnie zwiększonych obrotach. Wypada także zwrócić uwagę, że indeks najmniejszych firm od marcowego dołka rośnie już o 31 proc.