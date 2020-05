TydzieńNaRynkach: Powell popsuł nastroje

Po kilkutygodniowym ruchu w bok główne indeksy naszego parkietu zaczęły w ostatnich dniach ulegać presji podaży. WIG20 do czwartku zniżkował o 1,7 proc., schodząc poniżej 1600 punktów, czyli poziomu skutecznie bronionego od połowy kwietnia. Obraz rynku dużych spółek pogorszył się, ale jest jeszcze nadzieja dla byków, pod warunkiem że nastroje w otoczeniu szybko się poprawią. W przeciwnym razie należy się liczyć z testowaniem wsparcia na „niższej półce", czyli okolic 1500 punktów. Niepokojąco wygląda także sytuacja w segmencie średnich firm. Indeks mWIG40 stracił w trakcie pierwszych czterech sesji minionego tygodnia 2,2 proc., a byki nie zdołały utrzymać indeksu powyżej 3200 punktów. Teraz będą musiały solidnie popracować nad poprawą swoich szans. Spadkowa korekta dotarła również na rynek najmniejszych spółek, który jeszcze do minionego wtorku radził sobie bardzo dobrze. Środowa sesja przyniosła jednak odwrót spod poziomu 12 tys. pkt i tygodniową zniżkę o 0,4 proc. To niewiele, ale zwątpienie w kontynuację wzrostowej tendencji zostało zasiane. Co gorsza, wszystko to dzieje się tuż po tym, gdy w kwietniu pojawił się wyraźny, największy od kilku lat, napływ kapitału do funduszy akcyjnych oraz uaktywnili się inwestorzy indywidualni. Poważniejsze spadki mogą zatrzymać te pozytywne tendencje, a na mityczne napływy z PPK raczej nie ma co liczyć, mając na względzie konsekwencje ograniczeń epidemicznych, dotykających małych i średnich firm.