Opór na 2350 pkt wciąż w grze

Po tym, jak WIG20 w piątek zakończył dzień powyżej poziomu 2340 pkt, od początku tygodnia kupujący starają się pójść kolejny krok dalej. Jak na razie jednak trudności sprawia im przebicie poziomu 2350 pkt. Trzy poprzednie świece mają u góry dość duży cień, co nie za dobrze świadczy o możliwościach popytu. Wszelkie zapędy przebicia 2350 pkt kończą się szybką kontrą sprzedających. Początek środowej sesji nie przynosi w tej kwestii rozwiązania. WIG20 wystartował w okolicach wczorajszego zamknięcia, a po kilku minutach zszedł do minimów z wtorku, jednak są to bardzo nieznaczne ruchy. W gronie blue chips liderem zwyżek jest Dino Polska. Kurs sieci marketów zwyżkuje o blisko 3 proc., do 124,2 zł za walor. Na dole tabeli są zaś KGHM, mBank i Lotos. Spółki średnie zaczynają dzień spokojnie, natomiast znów istotnie zwyżkuje sWIG80, który ustanawia kolejne, tegoroczne maksima. Na innych europejskich parkietach dominuje kolor czerwony. Niemiecki DAX zaczyna środę od zniżki o 0,7 proc. Najspokojniej jest na rynkach walutowych. Kursy dolara i euro do złotego są właściwie bez zmian. Amerykańska waluta kosztuje 3,77 zł, a euro 4,28 zł. Wydarzeniem dnia dla rynków będzie dzisiejsze posiedzenie Fed.