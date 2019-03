W oczekiwaniu na znak

Następnie poziom 2350 pkt stanowił kilka razy mocne wsparcie, choć ostatecznie poddał się formacji podwójnego szczytu. Stąd ostatnie trzy sesje miały bardzo zbliżony charakter. Podobne są również obroty akcjami dużych spółek, utrzymujące się wokół 0,5 mld zł. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień właściwie na tym samym poziomie, co poprzedniego dnia, czyli na 2352 pkt. Co ciekawe, był to i tak jeden z lepszych wyników na tle innych europejskich parkietów. Dla przykładu niemiecki DAX kończył dzień spadkiem o 1,4 proc., a brytyjski FTSE 250 o 0,78 proc. Z drugiej strony mogła być to rekompensata za wtorek, kiedy krajowy WIG20 pozostawał niemrawy, podczas gdy niemiecki DAX rósł o ponad 1 proc. Co ciekawe, krajowi inwestorzy nie przejęli się również mocno czerwonym otwarciem rynku za oceanem. W momencie zamknięcia tego wydania amerykański S&P500 spadał o 0,45 proc. Mógł być to test szczytów z końcówki lutego i początku marca. Oczywiście oczy inwestorów były skupione na USA, bo w środę wieczorem polskiego czasu miało się odbyć posiedzenie Fedu.