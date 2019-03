Niska zmienność od rana

Wartość wymienionych między inwestorami akcji podczas piątkowej sesji jak dotąd - czyli na trzy godziny przed zakończeniem handlu - ledwo sięga 200 mln zł, a zatem bardzo mało. Niska aktywność przekłada się również na nieznaczną zmienność WIG20. Jego wynik przez większość dnia pozostaje podobny i sięga 0,3 proc. w dół. WIG20 znajduje się dziś w zakresie punktowym między około 2294 a 2304 pkt, więc jest to bardzo wąska przestrzeń ruchów. Co ciekawe, przy poziomie 2290 pkt wypadał również teoretyczny minimalny zasięg formacji podwójnego szczytu, o którym wspominaliśmy kilka tygodni temu. A zatem trudno dziwić się takiemu obrazowi piątkowej sesji - rynek w tym miejscu wyczekuje na sygnał do zmiany, albo kontynuacji trendu.