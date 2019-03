Coraz bliżej skupu akcji

Zgodnie z raportem przychody Quercusa TFI w ubiegłym roku wyniosły 85,8 mln zł, co oznacza istotny spadek. W 2017 r. firma miała 119,1 mln zł przychodów. – Wyniki finansowe (bez zdarzeń jednorazowych) w 2018 r. były zgodne z oczekiwaniami. Głównym powodem spadku przychodów i zysku była niższa baza aktywów pod zarządzaniem, która na koniec roku wyniosła 2,51 mld zł, co oznacza 46-proc. spadek rok do roku – tłumaczy Piotr Płuska, wiceprezes zarządu i dyrektor departamentu operacyjnego Quercusa TFI.