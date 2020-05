Mirosław Kachniewski, prezes SEG: Architektura rynku kapitałowego wymaga zmian

Mam w tej kwestii dobre i złe informacje. Zły był wysyp raportów, o których pan wspomniał – były to komunikaty pod hasłem „nie wiemy, co będzie". Nie podniosło to przejrzystości rynku. W mojej ocenie nawet ją obniżyło, bo pojawił się szum informacyjny. Natomiast pozytywne jest to, że nadzorca i regulator pochylili się nad problemami emitentów. Wszystkie uwagi zgłoszone przez SEG zostały właściwie zaadresowane. Niektóre już są obowiązującym prawem, a część znajduje się na finalnym etapie prac legislacyjnych. Mówiąc w dużym skrócie – spółki dostały dwa dodatkowe miesiące na realizację obowiązków. Chodzi m.in. o sporządzenie raportu rocznego za 2019 r. i za I kwartał br. Kolejny obszar to walne zgromadzenia. Co do zasady powinny się one odbyć do połowy roku, ale spółki też dostały dodatkowe dwa miesiące.