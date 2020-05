Neuca wypłaci wyższą dywidendę i skupi akcje

Dodatkowo akcjonariusze spółki zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 200 tys, akcji własnych za maksymalnie 90 mln zł. Cena minimalna nabycia to 1 zł, a maksymalna 450 zł. Zarząd może nabywać akcję do 31 grudnia 2021 r. Cel zostanie sfinansowany z funduszu rezerwowego.