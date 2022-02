Rekordowy styczeń Timu

Motorem sprzedaży Timu pozostaje szybko rozwijający się rynek e-commerce i dobre nastroje śród konsumentów, co przekłada się na zwiększone wydatki. - To pierwszy w historii spółki styczeń oraz jedenasty miesiąc z rzędu, w którym przychody ze sprzedaży przekroczyły 100 mln zł. Mamy do czynienia z trwałym trendem, któremu nie zagroził nawet okres świąteczno-noworoczny połączony z długim weekendem. Oficjalnie styczeń 2022 r. liczył 21 dni roboczych, jeśli jednak przyjmiemy, że większość firm miała jeszcze dodatkowy dzień wolny za przypadający w sobotę Nowy Rok, okaże się, że sprzedaż w przeliczeniu na dzień roboczy de facto przekroczyła w minionym miesiącu 5,2 mln zł – komentuje Krzysztof Folta, prezes Timu.