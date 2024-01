Tym samym wezwanie dojdzie do skutku, ponieważ, jak informowano wcześniej, zapisami zostały objęte akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 50 proc. ogólnej głosów na walnym Timu, co było drugim z warunków wezwania. Zebranie zapisów na akcje reprezentujące co najmniej 50 proc. ogólnej liczby głosów to m.in. efekt złożonych wcześniej zapisów w ramach wezwania przez największych akcjonariuszy i kluczowych menadżerów w tym prezesa zarządu Krzysztof Folty.

Pod koniec września 2023 roku niemiecka Grupa Würth ponownie ogłosiła wezwanie na 100 proc. akcji Timu oferując 50,69 zł za akcję, czyli tyle ile zaoferowano w pierwszym wezwaniu. Celem wezwania było przejęcie kontroli nad największym rodzimym dystrybutorem elektrotechniki poprzez skupienie wszystkich jego akcji i wycofanie spółki z warszawskiej giełdy. Poprzednie wezwanie, ogłoszone w kwietniu 2023 r. , nie doszło do skutku w związku z brakiem wydania decyzji przez UOKiK w sprawie koncentracji.

Sukces wezwania oznacza, że Tim zmieni właściciela i wejdzie w skład niemieckiej Grupy Würth, będącej czołowym europejskim graczem na rynku hurtowej sprzedaży materiałów elektrotechnicznych. Według wstępnych danych w 2023 roku grupa zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 20,3 mld euro w porównaniu z prawie 1,4 mld zł sprzedaży osiągniętych przez Tim.