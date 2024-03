Przedmiotem wykupu jest ponad 596 tys. akcji stanowiących ok. 2,69 proc. kapitału zakładowego. Przymusowy wykup rozpocznie się 4 marca br. Dzień wykupu został ustalony na 7 marca.

Pod koniec września 2023 roku niemiecka Grupa Würth ogłosiła drugie wezwanie na 100 proc. akcji Timu oferując 50,69 zł za akcję. Wezwanie zakończyło się sukcesem – niemiecki inwestor stał się właścicielem 97,3 proc. akcji Timu, co wystarczyło, by rozpocząć przymusowy wykup. Celem wezwania było przejęcie kontroli poprzez skupienie wszystkich akcji Timu i wycofanie spółki z warszawskiej giełdy. Pierwsze wezwanie, ogłoszone w kwietniu 2023 roku i w którym zaoferowano identyczną cenę, nie doszło do skutku w związku z brakiem wydania decyzji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie koncentracji.

Tim jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 roku.