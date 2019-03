Asseco ułatwi życie inwestorom

Asseco udostępniło właśnie nową platformę ePromak Next. Jak tłumaczy Asseco, została ona zaprojektowana zgodnie z koncepcją desing thinking, co oznacza, że wygląd i poszczególne funkcjonalności były tworzone, testowane i modyfikowane na podstawie informacji zbieranych na bieżąco od przyszłych użytkowników. Jak podkreśla informatyczna firma, ePromak Next daje inwestorom dostęp do wielu przydatnych funkcji za pośrednictwem nowoczesnego i intuicyjnego interfejsu.