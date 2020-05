Fundusze ESG odpowiedzią na epidemię?

Drugim ważnym czynnikiem w przypadku inwestycji funduszy ESG jest skupienie się na spółkach z branż, które zostały dotknięte stosunkowo niskimi skutkami epidemii koronawirusa, oraz tych, które w bardzo szybki sposób dostosowały się do nowych warunkach, choćby poprzez możliwość świadczenia pracy w formie zdalnej. Chodzi tutaj szczególnie o spółki branż nowych technologii, firmy programistyczne czy świadczące usługi z wykorzystaniem formuły telepracy. To szczególnie ważny atut w przypadku funduszy ESG, gdzie podejście do inwestycji skupia się na firmach, które myślą o przyszłości i mogą przynieść pozytywną zmianę społeczną.