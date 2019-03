Paradoksy odpowiedzialności

Największą bolączką zarządzających spółkami publicznymi jest zapewne to, że odpowiedzialność tych ludzi oraz towarzyszące jej obowiązki we wszystkich segmentach działalności mają charakter szczególnie rozbudowany. Prezes takiej spółki publicznej, notowanej na giełdzie, choćby produkowała tylko gwoździe, ma na głowie nie tylko – kodeksowo – akcjonariuszy i radę nadzorczą, ale jeszcze regulatora, szeroko rozumiany rynek, do którego należą np. klienci oraz media. Oznacza to, że jest na celowniku nie jedynie tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio wymagają od niego dywidendy, ale również urzędników, prokuratorów, pracowników skarbówki, dziennikarzy czy wreszcie zwykłych zjadaczy „mięsa" publicznego, czyli lubiących sobie pokrytykować każdego prezesa dla zasady.