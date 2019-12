Rząd bez rozgłosu przekazał Brukseli kluczowy dla klimatu dokument

Ostatecznie dokument wysłał do Brukseli minister aktywów państwowych Jacek Sasin, omijając jeden z najważniejszych wymogów Unii: konsultacje społeczne. – Ostatnie godziny do Sylwestra odliczają nie tylko chcący otworzyć szampana w Nowy Rok – obrazowo opisuje sytuację Piotr Skubisz z Instytutu Spraw Obywatelskich. – Chociaż ministerstwo zdążyło przesłać dokument w terminie, to szampan będzie miał raczej gorzki smak: zabrakło wymaganych konsultacji publicznych – dodaje.