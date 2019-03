Prace nad rekompensatami dla przemysłu na finiszu

Wsparcie polegać ma na zrekompensowaniu firmom w postaci bezpośrednich dopłat kosztów wynikających z zakupu uprawnień do emisji CO2. Podobne mechanizmy istnieją już w innych państwach Unii Europejskiej, w tym w Niemczech, Francji czy Hiszpanii. W Polsce rozwiązanie to miałoby objąć około 300 firm. – Co ważne, inicjatywa ta powstała niezależnie od wzrostu cen energii w ubiegłym roku, pracowaliśmy nad nią niemal trzy lata. System rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych wynika z założenia, że wnoszą one najwięcej wartości dodanej do gospodarki oraz najwięcej zatrudniają – przekonuje resort przedsiębiorczości.