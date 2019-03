Tomasz Podgajniak: Polityka energetyczna to zbiór pobożnych życzeń

W ostatnim czasie pojawiło się sporo opinii, że rząd przeprasza się z wiatrakami. Zgadza się pan?

Tomasz Podgajniak: Deklaracje są bardzo różne, ale kluczowe będzie to, co ostatecznie zostanie zrealizowane. Z jednej strony rząd przewiduje w oficjalnych dokumentach przekazanych do konsultacji i do Komisji Europejskiej, że do 2035 r. lądowe farmy wiatrowe znikną z polskiego krajobrazu, a jednocześnie zapowiada się aukcje na 2,5 tys. MW nowych mocy wiatrowych z zamiarem, że zostaną wybudowane do 2021 r. To byłoby niesamowite przyspieszenie. Dla porównania, jak dotąd największy wysyp turbin wiatrowych mieliśmy w 2016 r., kiedy w pośpiechu przed wejściem w życie nowych rozwiązań prawnych, które likwidowały system zielonych certyfikatów, inwestorzy zbudowali 1,4 tys. MW. To dziś te zapowiadane 2,5 tys. plus 1 tys. z ubiegłorocznej aukcji to w sumie byłoby 3,5 tys. MW mocy do zbudowania w dwa lata. Technicznie jest to wykonalne, ale w praktyce może się okazać trudne.