ZEW Kogeneracja: Konieczne dostosowanie do nowych norm

W minionym roku na inwestycje Kogeneracja wydała 132 mln zł. – Dzięki podjętym działaniom oraz przeprowadzonym pracom pozostajemy niezawodnym dostawcą ciepła we Wrocławiu i Zielonej Górze. Ubiegły rok to także inauguracja rozbudowy sieci ciepłowniczej o długości ok. 8 km na wrocławskim osiedlu Zawidawie – wylicza Paweł Szczeszek, prezes Kogeneracji. Ten ostatni projekt współfinansowany jest z funduszy unijnych. Dzięki niemu zasięg sieci na tym wrocławskim osiedlu zwiększy się trzykrotnie.