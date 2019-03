Crowdfunding udziałowy coraz bardziej popularny

Nie zawsze jednak fani dopisują. Wystarczy wejść na stronę Beesfundu i zobaczyć, jak niską popularnością cieszą niektóre projekty. Przykładem chociażby Coinquista, czyli firma, która uruchamia platformę do handlu kryptowalut. Choć temat jest ewidentnie bardzo nośny, to w ciągu kilku tygodni akcje kupiło zaledwie 84 inwestorów, wykładając na stół tylko 26,2 tys. zł. Jeśli więc ktoś liczy na to, że equity crowdfunding gwarantuje sukces, jak w przypadku krakowskiego klubu, to może się grubo przeliczyć.