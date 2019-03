Akcjonariusze Polwaksu za emisją

– Spółka potrzebuje dokapitalizowania, a przegłosowana dziś zdecydowaną większością głosów uchwała o emisji akcji jest najlepszym na to sposobem. Proszę zwrócić uwagę, że decyzja, którą podjęli najwięksi akcjonariusze, to najlepszy dowód na to, że nie mają wątpliwości, że Polwax, żeby zapewnić sobie rozwój i przyszłość, musi zakończyć inwestycję i oddać do użytku budowaną w Czechowicach-Dziedzicach instalację odolejania gaczy parafinowych – skomentował Leszek Stokłosa, prezes Polwaksu.