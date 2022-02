Prawa do emisji CO2 będą drożeć. Co na to branża chemiczna?

– Do 2025 r. Azoty i Ciech będą otrzymywać po około 50–60 proc. darmowych uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu ETS przewidzianego dla instalacji przemysłowych (obejmują m.in. huty stali, cementownie i branżę chemiczną). Następnie do 2030 r. ich liczba ma sukcesywnie spadać do zera, co może być dla obu firm dużym problemem – mówi Krystian Brymora, analityk DM BDM. Zauważa, że dziś zakup praw do emisji CO2 to koszt rzędu 90 euro za tonę. Tak wysokie ceny już mają istotny i negatywny wpływ zwłaszcza na Ciech. Brymora szacuje, że sodowa grupa jedynie w niewielkim stopniu zabezpieczyła sobie potrzebne jej prawa do emisji CO2 na ten rok po niższych cenach, co wygeneruje ponad 200 mln zł dodatkowych kosztów.