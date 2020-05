...i niedźwiedzie, czyli trzy spółki, którym grozi przecena akcji

Sektor bankowy wciąż jest pod dużą presją podażową, dlatego co tydzień w tym zestawieniu znajduje się jeden z przedstawicieli tej branży. Tym razem padło na mBank. Kurs jego akcji zniżkował w minionym tygodniu nawet do 180 zł. To oznacza, że pogłębił marcowe minimum, dając sygnał do kontynuacji ruchu spadkowego. Za tym ostatnim przemawia też zawracający w dół pod linią 0 MACD, a także RSI(14), który wciąż jest powyżej strefy wyprzedania. Najbliższy opór jest przy 220 zł i dopiero jego pokonanie poprawi układ AT.