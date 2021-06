Erbud na fali Onde

Notowania budowlanej grupy w czwartek rosną drugą sesję z rzędu, o nawet ponad 6 proc., do 83,4 zł. W środę, w pierwszej części sesji kurs rósł o nawet ponad 21 proc. – z 69 do 83,8 zł, by na koniec dnia sięgnąć 78,6 zł. Ze spółki ani z rynku nie napłynęły żadne cenotwórcze wieści – ani w środę, ani w czwartek.