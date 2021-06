Warszawski ból głowy budowniczych lokali

Warszawa jest czerwoną wyspą na deweloperskiej mapie Polski. W skali kraju po czterech miesiącach firmy ruszyły z budową 55,2 tys. mieszkań, o ponad 45 proc. więcej niż rok wcześniej, dostały też zielone światło na postawienie 73,2 tys. lokali, o prawie 57 proc. więcej niż rok wcześniej. Tymczasem w Warszawie liczba mieszkań w rozpoczętych projektach skurczyła się o 17 proc., do 4,1 tys., a w inwestycjach, które uzyskały pozwolenie na budowę o niemal 12 proc., do 3,51 tys. Dość powiedzieć, że stołeczne dane są zbliżone do tych ze znacznie mniejszego Poznania – tam lokali w rozpoczętych inwestycjach było w skali czterech miesięcy 3,7 tys., a objętych pozwoleniami prawie 3,1 tys.