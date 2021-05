Mirbud: Wyniki w górę, kurs na rekordach

Poprawę wyników zanotowała spółka deweloperska JHM Development. Przychody zwiększyły się o prawie 31 proc., do 30,8 mln zł. Firma przekazała klientom klucze do 111 mieszkań, o 37 proc. więcej rok do roku. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła z 21,6 do 25,3 proc., deweloper utrzymuje więc dobre poziomy notowane w III i IV kwartale ub.r. Wiadomo już, że po czterech miesiącach liczba przekazanych lokali to 135.