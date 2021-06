Euro 2020: miliony mimo wszystko

Kontrakty z nadawcami telewizyjnymi to główne źródło dochodu wszystkich organizacji sportowych, zawierają możliwość przełożenia imprezy nawet o trzynaście miesięcy bez żadnej kary. To zapis, który był podnoszony już przy okazji Euro 2016, kiedy wielu obawiało się we Francji zagrożenia terrorystycznego. Najważniejsze finansowe źródło pozostało więc nienaruszone.