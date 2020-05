Peleton zatrzymany

Kolarstwo pod względem finansowania jest dyscypliną specyficzną. To jedyny sport, w którym główny sponsor zawsze wchodzi do nazwy ekipy, a budżety drużyn rzadko są dobrze zdywersyfikowane. Zdecydowana większość przychodów – nawet 90 procent – to wpłaty od sponsorów, bo zespoły nie dostają na przykład żadnych pieniędzy ze sprzedaży praw telewizyjnych. Najważniejszym zyskiem z wyścigów – obok ekwiwalentu marketingowego – są nagrody finansowe, które dzielą między siebie kolarze.