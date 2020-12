ING Bank Śląski zwróci opłaty i prowizje za rachunki maklerskie

„Chcielibyśmy jeszcze raz przeprosić za awarię naszego systemu maklerskiego. W pełni rozumiemy niezadowolenie naszych Klientów z tego powodu. Dlatego dzisiaj podjęliśmy decyzję o zwrocie opłat za prowadzenie konta maklerskiego od października tego roku oraz zawieszeniu ich pobierania do końca marca 2021 r. oraz o zwrocie prowizji za transakcje giełdowe od 1 listopada do 6 grudnia tego roku na wniosek klienta" – podaje ING Bank Śląski. Dodatkowo, o czym informował w sobotę, zrezygnuje z pobrania prowizji za transakcje giełdowe do końca grudnia tego roku.

