Prawie 18,1 tys. nowych rachunków maklerskich w kwietniu

Co prawda nie udało się pobić marcowego wyniku, kiedy to w skali całego rynku przybyło 28,8 tys. rachunków, ale i tak maklerzy wskazują, że wynik ten należy uznać za bardzo dobry. Sami zresztą podkreślali, że w ubiegłym miesiącu widoczny był pozytywny trend w tym zakresie, chociaż nie był on aż tak mocny jak w marcu.