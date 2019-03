WDM. Sąd nakazał naprawić szkody klientów

W sprawie oskarżono czworo menedżerów DM WDM o to, że działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd klientów co do zaawansowania i perspektyw rozwoju działalności CFI Free Fund, doprowadzili szereg podmiotów prawnych i osób fizycznych będących klientami WDM do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej kwocie nie mniejszej niż 5,1 mln zł poprzez zbycie udziałów CFI Free Fund za cenę wielokrotnie przekraczającą ich rzeczywistą wartość. – Jesteśmy niewinni, dlatego ze spokojem oczekujemy na finał sprawy – mówili kilka lat temu menedżerowie po jednej z rozpraw.