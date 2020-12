Kolejny apel o zmiany w podatku bankowym

W maju pisaliśmy, że sektor bankowy prowadzi dyskusje z regulatorami w sprawie modyfikacji podatku od aktywów i zmniejszenia wymogów kapitałowych. Główny postulat dotyczył „zamrożenie" podstawy naliczania podatku. Teraz bilans, używany do jej obliczenia, aktualizowany jest co miesiąc, co powoduje, że podatek bankowy obciąża także nową produkcję kredytów. Jedną z opcji postulowanych przez banki było zwolnienie z podatku kredytów udzielonych po wybuchu pandemii i przeznaczenie 50 proc. pobranego podatku na zasilenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (co zmniejszyłoby składki na ten cel). Sami bankowcy przyznali jednak, że rozmowy prowadzone z Ministerstwem Finansów nie przyniosły owoców i zmiany są mało realne.