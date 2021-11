Kolejny dopływ paliwa dla banków

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała dzisiaj o podwyżce stopy referencyjnej o 0,75 pkt proc., czyli więcej niż spodziewał się rynek (sporo ekonomistów oczekiwała dzisiaj podwyżki o około 0,50 pkt proc.). To oznacza, że od czwartku, 4 listopada, stopa referencyjna będzie wynosić 1,25 proc. To jeszcze nie jest poziom jak przed pandemią - od marca 2015 r. do marca 2020 r. stawka ta wynosiła 1,5 proc. Biorąc pod uwagę wysoką inflację (w październiku 6,8 proc.) ekonomiści spodziewają się dalszych podwyżek stóp, nawet w okolice 2,5 proc.