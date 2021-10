Bankowy indeks wybił nowy rekord

Banki reagują na rosnące odczyty inflacji. Wstępny wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych za październik wyniósł 6,8 proc., czyli powyżej oczekiwań rynkowych. To powoduje, że rośnie presja na Radę Polityki Pieniężnej na podwyżki stóp procentowych, co z kolei byłoby korzystne dla banków: wyższe stopy przełożyłyby się na wzrost przychodów odsetkowych szybciej i prawdopodobnie w większym stopniu niż na zwiększenie kosztów odsetkowych. To oznaczałoby wyższą marżę odsetkową netto, a więc wsparłoby wynik z odsetek, kluczowe źródło przychodów banków (sięga 70 proc. całości).