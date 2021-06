Handlowy proponuje podział zysku

Bank przedstawił cztery scenariusze wypłaty. Pierwszy zakłada, że KNF zgodzi się na rozdysponowanie całego zysku. Łącznie do akcjonariuszy może zatem trafić maksymalnie 637 mln zł, co dałoby 4,88 zł na akcję i przy obecnym kursie (47,95 zł) stopę dywidendy w wysokości 10,2 proc. Druga opcja to wypłata 75 proc., gdyby na tyle zezwoliła KNF. To dałoby 3,66 zł na walor i 7,6 proc. stopy dywidendy. Trzecia opcja oznacza wypłatę maksymalnie 50 proc., co przyniosłoby na akcję 2,44 zł i 5,1 proc. stopy dywidendy. W przypadku braku spełnienia warunku wypłaty 50 proc. zysku, zarobek z 2020 r. i niepodzielony zysk za 2019 r. pozostaną w całości niepodzielone. Wtedy pula niepodzielonych zysków banku urosłaby do blisko 800 mln zł.