Nowa rekomendacja dla Handlowego

Według analityków, dzięki nowej strategii bankowość instytucjonalna będzie prawdopodobnie bardziej rentowna, jednak nie należy brać obecnie raportowanej rentowności bankowości instytucjonalnej jako pewnik. Zdaniem Haitong Banku część przychodów pochodzących z inwestycji w obligacje jest finansowana z depozytów detalicznych. Biorąc to pod uwagę, raportowany wskaźnik efektywności kosztowej (C/I) dla bankowości instytucjonalnej wyniósł w I kw. 20201 r. 24 proc. vs. 43 proc. dla biznesu klienckiego, to nadal lepiej w porównaniu do skonsolidowanego wskaźnika C/I na poziomie 59 proc. w 2020 r. Jednocześnie, analitycy spodziewają się, że część kosztów ogólnych/administracyjnych przypisanych do działalności detalicznej będzie musiała po transakcji zostać przeniesiona do segmentu P&L.