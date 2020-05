Bank Pekao miał 186,9 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

"Bank Pekao S.A. w obliczu epidemii i spodziewanego znaczącego spadku aktywności gospodarczej kontynuuje swoje ostrożne, konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem i już w pierwszym kwartale zawiązał rezerwy w związku z pandemią COVID-19 na poziomie ok. 200 mln zł. W związku z tym łączny wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe w I kwartale 2020 r. wyniósł 331 mln zł i był trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2019 r. W efekcie koszty ryzyka w I kwartale 2020 r. wyniosły 0,83%, natomiast w warunkach porównywalnych wyniosłyby ok. 0,33%, co potwierdza bardzo dobrą jakość portfela" - napisano w komunikacie.