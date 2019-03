Banki największym podatnikiem

Na drugim miejscu znalazł się PKN Orlen, który zapłacił 833 mln zł podatku, trzeci był Pekao, wtedy drugi co do wielkości bank w Polsce, który zapłacił z 620 mln zł podatku. W czołówce jest też Santander Bank Polska (działający do niedawna jako BZ WBK), czyli wtedy trzeci gracz na polskim rynku bankowym, którego podatek CIT wyniósł blisko 600 mln zł. Inne banki również sporo zapłaciły podatku od osób prawnych – mBank, czwarty gracz w polskiej bankowości, musiał zapłacić nieco ponad 400 mln zł, zaś ING Bank Śląski, piąty na naszym rynku, około 470 mln zł. Z kolei właściciel sieci Biedronka, firma Jeronimo Martins zapłaciła 460 mln zł podatku.